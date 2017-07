Top 20 de intreprinderi de stat cu cele mai mari pierderi in 2016 - Mold-street.com

In anul 2016 cele 238 de intreprinderi de stat au inregistrat pentru prima data in ultimii trei ani profit - 26,32 de milioane lei. Acesta este un rezultat foarte bun in comparatie cu pierderile-record de peste 728 milioane de lei din anul 2015, potrivit unui raport al Agentiei Proprietatii Publice (APP), scrie mold-street.com