Topul milionarilor din Parlamentul Moldovei. Cine sunt lideri - Mold-Street.com

In prezent in fruntea topului este chiar Andrian Candu, presedintele Parlamentului, care a avut anul trecut cele mai mari venituri, potrivit datelor din declaratiile de avere depuse de deputati.

Candu si Darda sunt lideri

Astfel pentru 2016, Andrian Candu declara venituri totatle de 11,74 milioane lei, de circa patru ori mai mult ca in 2015.Activitatea de deputat i-a adus doar 156.000 de lei, in timp ce dividentele incasate de la Prime Management SRL, unde detine o cota de 10%, iau adus in cont circa 11.58 milioane lei in anul 2016.

Candu detine trei apartamente cu o suprafata totala de peste 390 de metri patrati, ultimul, cel mai mare de 243,6 metri patrati fiind obtinut in anul 2016 in baza unui contract de comodat.





