Tot mai multe panouri publicitare isi fac loc pe strazile capitalei. Candidatii incearca sa ne convinga, prin sloganuri, ca anume ei merita sa fie in fruntea primariei - VIDEO

Dupa ce saptamana trecuta socialistii au impanzit capitala cu panouri in care apare candidatul PSRM, Ion Ceban alaturi de sefa sa de partid Zinaida Greaceanii, de astazi ne priveste, la orice colt de strada, si candidatul partidului Sor, Reghina Apostolova. Nici ea nu apare singura pe panouri.

Alaturi ii este liderul de partid, Ilan Sor. Iar sloganul ales de ei este - „Am demostrat ca se poate.” Am incercat sa aflam de ce fostul pretor al sectorului Rascani si consilier PCRM in Consiliul Municipal Chisinau, Reghina Apostolova apare pe panou impreuna cu primarul orasului Orhei, dar si cati bani s-au cheltuit pentru acestea.

Purtatorul de cuvant al partidului ne-a spus ca va veni mai tarziu cu un raspuns. Are panouri prin capitala si candidatul PL, Valeriu Munteanu, inconjurat de intreaga familie. In plina campanie electorala, Munteanu, spuce ca panourile fac parte dintr-o campanie sociala.

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT DESEMNAT PL: „Nu are nici o legatura cu campania electorala. Sunt cel mai probabil 11 nu cunosc cati bani s-au cheltuit in acest sens pentru ca au fost puse in locul altor panouri pe care le luase partidul de la 100 de ani de la Centenar.”

Pana acum, mai multe partide si-au desemnat candidatii la sefia capitalei. PPDA l-a inaintat pe Andrei Nastase, Pl pe Valeriu Munteanu, Partidul Sor va merge in cursa cu Reghina Apostolova, candidatul partidului Democratia Acasa este Vasile Costiuc, partidul Casa Noastra Moldova l-a inaintat pe Alexandr Rosco.

Partidul Verde Ecologist l-a desemnat pe Victor Stratila, iar Constantin Codreanu e candidatul PUN. Vor lupta pentru primaria capitalei si doi candidati independenti - Sergiu Tofilat si Silvia Radu. Alegerile noi in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.