Tot mai multi pleaca. Salariile mici, coruptia si saracia alunga oamenii din tara. Fiecare al cincilea moldovean intentioneaza sa plece peste hotare in cel mult jumatate de an. Sondaj - VIDEO

Nevoile sunt mari, iar posibilitatile prea mici pentru a face fata tuturor problemelor, mai ales cand ai copii, spune acest barbat. Boris Tuluc se afla in aceste zile la Chisinau, pentru a-si boteza fiica. Apoi, il asteapta un drum lung spre Irlanda, unde munceste.

Boris TULUC: „Nu mi-am vazut viitorul aici."

Sotia, dar si parintii s-au mutat si ei in Irlanda. Barbatul spune ca desi ii este dor de tara, in strainatate a gasit tot ce i-a lipsit aici.

Boris TULUC: „E dureros, dar nu ai la ce sa te intorci."

In ultima perioada, a crescut indeosebi numarul moldovenilor de varsta a doua, care isi doresc sa plece, arata un studiu realizat de Idis „Viitorul“. Daca anul trecut, 17 la suta intre respondenti, care au deja familii si un loc stabil de munca, au spus ca vor sa paraseasca tara, acum cifra a ajuns pana la 28 de procente.

Veaceslav IONITA, EXPERT IDIS „VIITORUL“: „L-am numit al doilea val al migratiei."

Potrivit sondajului, in urmatoarele 6 luni, fiecare al cincilea moldovean si-ar dori sa plece peste hotare si, in acelasi timp, toti respondentii au spus ca au cel putin un membru al familiei sau o ruda, in strainatate. Totusi, tinerii raman a fi cei mai interesati de a-si construi viata in afara tarii. Mai exact, sunt 30 la suta dintre persoanele de pana la 29 de ani.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Peste 60 la suta intre respondenti au spus ca cea mai mare problema a lor reprezin ta salariile si pensiile mici, iar aproape jumatate s-a plans pe preturile mari. Datele studiului mai arata ca fiecare al treilea moldovean este preocupat cel mai mult de saracie si viitorul copiilor."

Acestea sunt urmate de coruptie si somaj in clasamentul problemelor cu care se confrunta moldovenii. Iar peste 80 la suta dintre respondenti au spus ca in tara noastra lucrurile merg intr-o directie gresita. Doar 8 procente sustin ca totul este bine, iar restul spun ca nu stiu. Sondajul a fost realizat in perioada 29 iunie-9 iulie si are o marja de eroare de plus, minus 2,8 la suta.