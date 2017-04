Toti raman acasa! A fost decretata situatia exceptionala in capitala. Anuntul facut de autoritati - FOTO

Comunicatul emis de DSE:



"Situatia, 21 aprilie, ora 6:- inca 400-500 de copaci prabusiti si 20 de piloni prabusiti, de asemenea 60 rupturi de fire electrice, 315 deconentari de la curentul electric, linii de contact ale troleibuzelor avariate.- drumuri blocate atat in oras (str. Muncesti, Bucuresti, V. Lupu, Gh. Asachi etc) cat si drumurile spre suburbii - transportul public nu circula atat din cauza arborilor prabusiti dar si a stratului de zapada, troleibuzeie nu pot iesi la linie, cu exceptia a 6 unitati din parcul nr. 3, dar care s-au blocat in apropiere. Autobuzele nu au putut ajunge in suburbii

Nu va expuneti riscului de a circula prin oras!

Ceea puteti face este sa actionati pentru deszapezire in preajma locuintei si pentru inlaturarea crengilor rupte pana la primul drum public.

Ninsoarea va continua pe parcursul acestei zilei si se va opri in doua jumatate, ceea ce va permite depasirea treptata a consecintelor acestei calamitati naturale.

Serviciile vor actiona in ordine pentru in inalturarea arborilor prabusiti, deblocarea principalelor artere, reconectarea la reteaua electrica, restabilirea circulatiei transportului public.

Informati-va vecinii, rudele, prietenii despre cele mentionate mai sus."

In aceasta dimineata, oamenii nu avea cu ce sa ajunga la munca.