Totusi vom avea decoratiuni in centrul capitalei de Paste. Silvia Radu: "Cu ajutorul unui investitor privat care iubeste Chisinaul, reusim sa montam decoratiuni superbe"

Dupa ce luni in cadrul sedintei primariei, Radu a anuntat ca in acest an, de Paste nu vom avea decor de sarbatoare in centrul capitalei pentru ca prea multi bani se cheltuiau pentru iepurasi si luminite, astazi intr-o postare pe facebook primarita a anuntat ca totusi centru capitalei va fi decorat, pentru ca s-a gasit un investitor.