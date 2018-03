Tractoare cu 500 de cai putere si utilaje de ultima generatie au fost prezentate in cadrul unei expozitii. Vizitatorii au stat minute bune ca sa admire echipamentele aduse, dar au recunoscut ca preturile sunt cam piparate - VIDEO

Olga GORITA: “Un nuc. Am cumparat niste alune de padure, visini si niste copacei decorativi. Locuim in afara orasului si mergem sa-i plantam in gradina."

Nici ploaia nu i-a oprit pe sotii Gorita sa vina la expozitie. Si-au cumparat tot ce au gasit mai bun, mai ales ca si preturile la puieti sunt accesibile, spun ei.

Olga GORITA: “Nucii sunt mai scumpi, dar domnul ne-a promis ca o sa avem roada din plin. Ceilalti copacei sunt cate 25 de lei, 30 de lei. Ne placem sa plantam, ne place sa culegem.“

“- Ii punem in pamant, iar restul face Dumnezeu.“

Pentru a atrage cat mai multa lume, comerciantii au adus marfuri noi in acest an.

“- Ma laud cu un soi de zmeura foarte buna. Este zmeura impreuna cu mura. L-am adus din Polonia. E rezistent si la ger si la seceta. 20 de lei. Si acest soi este bun. Este pentru cei care au teren putin.“

Zeci de soiuri de brazi decorativi si tuie au fost expuse la tarabe, pretul carora pornea de la 250 de lei. Totodata, vizitatorii au putut gasi mai multe tipuri de nuc.

“- Se extrage si se planteaza in camp. In primul an, creste radacina, se formeaza coroana. Avem soiuri moldovenesti si franceze. Soiurile franceze sunt mai calitative dupa miez. Este mai galben.“

Cei care isi doresc nuci francezi, trebuie sa stie insa ca acestia nu pot fi plantati in regiunile de nord ale tarii.

“- Pentru nord sunt mai bune, soiurile moldovenesti. Sunt mai rezistente. Cele franceze sunt pentru centru si sud. La nord, vor ingheta. 5 euro.“

“- V-a atras atentia? - Din acest motiv si ne uitam. “ Iar daca doriti sa gustati capsuni la sfarsit de mai din propria gradina, gasiti rasad la Ion Trohin, care s-a chinuit mai multe luni in sir sa-l creasca."

Ion TROHIN, COMERCIANT: "- Deja poate fi sadit. Soiul se numeste “marmelada”. El nu este moale. Puietul costa 6 lei. Nu e de sera. E crescut sub cerul liber.“

La expozitia “Moldagrotech” au mai fost prezentate masini si utilaje pentru agricultori. Acest tractor a atras privirile tuturor, avand cel mai puternic motor dintre toate vehiculele aduse la eveniment.

“- Are 500 de cai putere.“

Tractorul deja a fost vandut, spun comerciantii, asta desi noul proprietar a trebuit sa scoata din buzunar o suma frumusica - 250 de mii de euro. Pentru a cumpara un asemenea vehicul, e nevoie sa ai o afacere bine pusa pe picioare, spune Eduard Stamati, care abia incearca sa se initieze in domeniu.

La mare cautare au fost si tractoarele mai mici. In cabina, gasesti toate comoditatile, de exemplu: aer conditionat si radio.

“- Doua au fost vandute.“

Expozitia Moldagrotech si-a deschis usile astazi si se va incheia sambata.