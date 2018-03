Tractoarele in actiune! Un show cu participanti grei, plin de emotii si andrenalina s-a dat la Moldexpo. Cei mai curajosi soferi au urcat in tractoare si au aratat tot ce au putut mai bun - VIDEO

Acesta este cel mai mare si puternic tractor, adus la show. Soferul a urcat increzator in vehicul si a defilat in fata spectatorilor, incercand sa-i uimeasca cu cateva trucuri.

Dorin TURCANU, PARTICIPANT: "Am intors scaunul in partea opusa. In asa fel, tractorul merge in spate. Nu iti obosesti spatele."

Totusi, soferii de tractoare mari au spus ca le-a fost cam greu, din cauza terenului mic. Acest lucru, le-a venit numai bine soferilor de vehicule mai mici, care au manevrat cu usurinta, avand si viteza mai mare.

Ion Banari, care este tehnician, spune ca azi dimineata a urcat pentru prima data la volanul unui tractor si cateva ore i-au fost suficiente ca sa invete sa-l conduca.

Ion BANARI, PARTICIPANT: „Mi s-a dat foarte simplu. Nu e nimic complicat. E foarte fiabil. Are 95 de cai, cu tractiune la patru roti.„

Cei veniti la show-ul tractoarelor spun ca au primit o doza buna de andrenalina. Incantati au fost mai ales cei mici.

„E ceva nou.„

„Mi-a placut."

Daca va doriti sa conduceti un tractor la fel de bine, nu aveti nevoie decat de multa dorinta, a spus si Vadim Ursachi, care a participat la competite cu un vehicul de 200 de cai putere.

Show-ul tractoarelor a avut loc in cadrul expozitiei Moldagrotech, de la Moldexpo, care se va incheia maine.