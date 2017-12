Traditii si obiceiuri de Sfantul Andrei. Cateva dintre acestea, prezentate turistilor la o pensiune din Lalova - VIDEO

In ajun de Sfantul Andrei, in satul Lalova, o familie care a reusit sa-si transforme gospodaria intr-o pensiune de poveste, a prezentat obiceiurile stravechi practicate in ajunul acestei sarbatori. Cele mai multe sunt legate de maritis.

Emilia HANGANU, PROPRIETAR PENSIUNE: “Am pregatit pentru turisti daca se gaseste vreo fata mare busuioc si usturoi ca sa-si viseze ursitul. E un obicei din strabuni si ne straduim sa-l pastram.”

Fetele care vor nu doar sa-si visese ursitul, dar si sa-l vada trebuie sa depuna un efort.

Emilia HANGANU, PROPRIETAR PENSIUNE: “Se ia o parte de apa, faina si sare. Am framantat turta si masuram cu o coaja de nuca. Le coacem si le dam la fetele nemaritate. Cel care aduce o cana de apa va fi mirele fetei.”

Turistii sunt asteptati si cu bucate traditionale.

Emilia HANGANU, PROPRIETAR PENSIUNE: “Fasole pregatite la foc, cu usturoi.”

“Sunt delcioase. Se deosebesc de fasolele pregatite acasa la aragaz.”

Iar doritorii pot chiar sa-si prepare bucate dupa retete specifice zonei.

“Se ia frunza se rupe. Dintr-o frunza vreo 4-5 sarmale.”

“Foarte greu se fac.”

Dornici sa experimenteze, vizitatorii pot sa macine porumb.

“Aceasta este rasnita piatra pe piatra se roade si iese pasat.”

In cautarea unor senzatii tari unii pot sa guste din tuica pregatita de proprietarul pensiunii.

“Avem cires, alb, pruna, floare de soc, mure, malin.”

Gazdele ii cuceresc pe turisti nu doar cu peisajele splendide, dat fiind faptul ca pensiunea se afla pe malul Nistrului, dar si cu stilul traditional.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “In timpul iernii turistii pot sa doarma ca pe vremuri, dupa soba. Pe pereti sunt prosoape, iar in loc de cuvertura sunt toluri de lana. Toate camerele acestei pensiuni rustice sunt amenajate in stil traditional cu mobila veche si covoare.”

“Acest covor este din 1930. Iar podul a fost impletit din nuiele.”

Cei mai multi turisti vin de peste hotare.

“Din Germania, Austria…Pentru revelion sunt deja bronate.”

Pensiunea de la Lalova este una dintre cele sapte renovate in cadrul programul Hospitality + Moldova pe parcursul anului 2017 in cadrul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finantat de Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala si Guvernul Suediei. Pentru realizarea lucrarilor de renovare a pensiunii din cadrul proiectului s-au investit 400 de mii de lei, iar proprietarul - peste 500 de mii.