Traditiile si folclorul romanesc si-au dat intalnire la Vatra. Zeci de artisti si dansatori de pe ambele maluri ale Prutului si-au demonstrat maiestria la festivalului Centenar Fest - VIDEO

Imbracati in straie nationale, oamenii au venit sa se rasfete cu muzica buna in aer liber. Dragostea pentru traditii si dans nu tine cont de varsta, spun cei care au fost azi la festival.

Nu s-a trecut fara parada portului popular. Sub ritmuri de toba, particpantii si-au etalat costumele traditionale. In timp ce artistii au cantat, bucatarii s-au straduit sa le faca pe plac celor mai pretentiosi clienti. Iar cei care au fost in cautarea unor obiecte unice au facut cozi pe la standurile mestesugarilor iscusiti.

Potrivit organizatorilor, scopul festivalului este de a promova valorile romanesti. Acesta se va incheia astazi cu focuri de artificii. Anul acesta, pe data de 1 decembrie se implinesc 100 de ani de la Marea Unire.