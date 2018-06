Pentru functionarii de la Primarie, vineri a fost ca luni. Traditionala sedinta, care urma sa aiba loc astazi, in prima zi din saptamana... a avut loc vineri, departe de ochii presei. Ce spune Codreanu

Intrebat de ce presa nu a stiut despre faptul ca sedinta de astazi a avul loc vineri, primarul interimar Ruslan Codreanu ne-a spus ca nu isi doreste ca Primaria sa fie implicata in speculatii.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: "Sediinta nu a fost organizata astazi, dar vineri. Sunt prea multe speculatii. Primaria activeaza in regim normal. Eu nu vreau ca Primaria sa fie in mijlocul speculatiilor."

Deocamdata nu am reusit sa aflam ce anume s-a discutat la sedinta Primariei care a avut loc vineri.

La sedinta de lunea trecuta, Ruslan Codreanu a declarat ca cel mai probabil nu va accepta sa asigure interimatul functiei de primar pana in 2019, in cazul in care si Curtea Suprema de Justitie mentine dezizia privind invaliarea alegerilor locale de la Chisinau.

Daca va refuza atunci viceprimarul Nistor Grozavu ar putea sa-i ia locul. In cazul in care si acesta va refuza ar urma sa fie numita o alta persoana.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Eu am zis ca nu vrea sa raman, m-as face director de gradinita desi nu stiu daca trec toate calificarile. Eu asigur interimatul si nu aspir sa devin primar, primar general si ales este Andrei Nastase.”

In cazul in care Codreanu va refuza sa asigure interimatul, atunci acest lucru ar putea sa-l faca Nistor Grovazu. Atunci, viceprimarul insa nu ne-a raspuns la telefon pentru a afla daca va accepta. Anterior insa el a refuzat sa fie primar interimar, numind-o printr-o dispozitie pe Silvia Radu. Atat Codreanu cat si Grovazu ar putea sa o aduca din nou Silvia Radu la primarie.