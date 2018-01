Tragadie la o partida de vanatoare de fazani organizata la Sangerei. Un barbat de 48 de ani a murit dupa ce arma unui coleg de-al sau s-ar fi descarcat accidental: doua fetite au ramas fara tata - VIDEO

Tragadie la o partida de vanatoare de fazani organizata astazi dimineata in raionul Sangerei. Un barbat de 48 de ani a fost impuscat mortal de un coleg. Acesta era urcat in camionul cu care urmau sa ajunga acasa. Intr-un moment de neglijenta, cureaua armei unuia dintre ei s-a agatat de o piesa de la remorca, iar pusca s-a descarcat, glontele ranindu-l in fesa. In urma traumelor barbatul a murit la spital.