Tragedia de la Hancesti. Tanarul de 18 ani, care a fost scos din casa cuprinsa de flacari si transportat in stare critica la spital, s-a stins aseara

Procurorul de caz ne-a spus ca tanarul s-a stins aseara la spital Acesta a suportat cateva interventii chirurgicale, insa medicii nu au putut sa il salveze.

Alti doi adolescenti, o fata de 15 ani si un baiat de 17, au ars de vii in locuinta de la Hancesti. Principalul suspect in acest caz este un tanar in varsta de 23 de ani, din satul Caracui. Individul a facut cunostinta cu victimele pe internet si a mers la ele acasa.

Dupa ce au baut impreuna, intre cei trei adolescenti si principalul suspect, s-a iscat o cearta. Enervat, individul i-a lovit cu un topor pe cei trei, iar ulterior a dat foc la casa.

Totul s-a intamplat sambata, 24 noiembrie, aproape de miezul noptii.