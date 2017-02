Tragedie de Ziua Indragostitilor. O moldoveanca de 17 ani, stabilita in Italia, a cazut de la etajul 7 al unui bloc - FOTO

Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri, 14 februarie. Fata locuieste impreuna cu parintii in comuna Orvieto, aceasta a luat un tren si a ajuns la Roma, unde a avut loc nenorocirea, scrie StiriLocale.md

Adolescenta a cazut de la fereastra de la etajul sapte al unui bloc de locuit. Un barbat a auzit gemete si a cand a vazut fata zacand la pamant a chemat imediat ambulanta si fortele de ordine.

Politia a gasit la geamul de unde ar fi cazut moldoveanca geaca si rucsacul fetei in care se afla un abonament la transportul public cu ajutorul caruia au reusit sa-i stabileasca identitatea. Oamenii legii nu au gasit niciun bilet cu vreun mesaj in care victima sa-si motiveze gestul.

Fata a fost internata in spitalul Umberto si se afla in coma. Ea va suferi mai multe interventii chirurgicale in urma multiplelor fracturi cu care s-a ales.

Cazul este investigat.