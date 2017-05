Tragedie fara margini la Calarasi. O fetita de 3 ani a fost lovita mortal de o masina: si-a vazut mama peste drum si a vrut sa fuga spre ea

Tragedia a avut loc ieri, in jurul orei 19:50. Potrivit ofiterului de presa al IP Calarasi, Veronica Jacota, micuta de 3 ani se juca cu cativa copii pe marginea drumului, iar la un moment dat a vazut-o pe mama ei, in partea opusa a carosabilului, cum plimba cu caruciorul un alt copil si a incercat sa treaca drumul, sa mearga spre femeie, insa in acel moment a fost lovita de o masina.

In urma impactului, fetita s-a stins pe loc. Barbatul care se afla la volanul masinii avea toate actele in regula si nu ar fi consumat alcool. Autoritatile au pornit o cauza penala, iar soferul risca pana la 7 ani de inchisoare.