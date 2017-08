Tragedie la Stefan Voda. Un bebelus de 4 luni s-a stins in drum spre spital dupa ce caruciorul in care se afla a fost lovit in plin de o masina: soferul de 18 ani ar fi fost aproape de coma alcoolica - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat ieri seara, in jurul orei 20:00. Potrivit politiei, caruciorul in care statea bebelusul de 4 luni se afla pe bordura, iar la un moment dat o masina l-a lovit in plin. Imediat dupa asta, soferul s-a dat jos din automobil si a fugit. In momentul tragediei, mama micutului, in varsta de 21 de ani, se afla in apropiere de drum si discuta cu o vecina.

Micutul s-a stins, la scurt timp, in drum spre spital.

Ulterior, soferul de 18 ani de la volanul VAZ-ului a fost retinut. Oamenii legii sustin ca acesta era in stare de ebrietate avansata, concentratia de alcool in sange fiind de 1,02 mg\l.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs tragedia.