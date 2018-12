Tragedie la Rezina. Un cuplu a ars de viu, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de un incendiu. De la ce ar fi izbucnit flacarile. Versiunea pompierilor

Potrivit salvatorilor, in jurul orei 03:30 dimineata, locuitorii satului Cimiseuti au alertat pompierii, precum ca la ei in localitate arde o casa. Ajunsi la fata locului, pompierii au luptat timp de 2 ore cu flacarile, iar cand au intrat in locuinta au gasit corpurile carbonizate ale celor doi iubiti - un barbat de 63 de ani si o femeie de 59 de ani.

Salvatorii spun ca cei doi nu erau casatoriti, insa locuiau de multi ani impreuna. Potrivit salvatorilor, oamenii au facut focul in soba si ar fi mers la culcare, lasandu-l nesupravegheat. Astfel, la un moment dat ar fi sarit o scanteie, iar de acolo s-ar fi aprins locuinta.