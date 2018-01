Tragedie in familia unui viceprimar din Straseni. Sotul acesteia s-a stins, iar ea si fiul lor de 12 ani au ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon - VIDEO

Femeia, care este viceprimar in Straseni, sotul acesteia si fiul lor au fost gasiti deja fiind fara cunostinta de mama ei, in aceasta dimineata. Ne-a povestit unchiul femeii, care locuieste in apropiere.

Imediat a fost chemata ambulanta. Medicii insa nu au putut face nimic pentru barbatul, in varsta de 50 de ani. Acesta s-a stins. Femeia a fost transportata de urgenta la spitalul din localitate.

Din cauza starii grave, insa, ea a ajuns la Spitalul Sfanta Treime din capitala si a fost internata in sectia de toxicologie. Baiatul de 12 ani este in coma, la Institutul Mamei si Copilului.

Fiica celor doi soti dormea impreuna cu bunica sa intr-o alta camera, asa ca nu au patit nimic. Potrivit pompierilor, de vina ar fi o centrala termica pe gaz, care cel mai probabil a fost instalata cu numeroase incalcari.