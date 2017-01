Tragedie in satul Samurza, Taraclia. Un barbat in varsta de 48 de ani a suferit arsuri de gradul II in urma unei explozii in propria locuinta - FOTO

Indendiul a avut loc ieri, iar salvatorii au fost alertati de catre o vecina, care a observat flacarile. La fata locului a fost indreptata o autospeciala. Pompierii au constatat ca in bucataria locuintei, s-a produs o deflagratie. Proprietarul casei s-a ales cu arsuri de gradul II, la nivelul capului si a mainilor.

In ultimele 24 de ore, pompierii si salvatorii din tara au intervenit in peste 25 de cazuri, in multe dintre ele, fiind vorba de situatii in care unele persoane au avut de suferit.