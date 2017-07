Tragedie intr-o familie din Carpineni. Flacarile le-au cuprins intreaga casa si i-au lasat pe drumuri - GALERIE FOTO

Potrivit SPCSE, la fata locului au fost mobilizate 2 autospeciale si o ambulanta. Pompierii au lichidat incendiul in aproape 2 ore si jumatate. Focul s-a extins catre un sopron din apropiere. In timpul incendiului, stapanii se aflau in casa, ei au fost cei care au alarmat pompierii. Un membru al familiei a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma incendiului nimeni nu a avut de suferit. Alte circumstante se stabilesc.