Tragedie intr-o familie din raionul Hancesti. Un copil de 10 ani a fost gasit spanzurat in spatele casei. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Potrivit politiei din Hancesti, ieri baiatul impreuna cu familia a fost in ospetie la rude dupa care a ramas in curtea casei ca se joace cu alti copii. In timpul jocului, s-ar fi iscat o neintelegere, iar in scurt timp acesta a fost gasit spanzurat in spatele casei. Mama baiatului in acel moment era in casa cu rudele.

“Are patru copii si cu totii se comporta bine. Copil ca toti copii nu as spune ca a fost baiat rau, are cei 7 ani de acasa. Momental asta s-a intamplat.”

“Pe mama o stiu, tata e mai mult la Moscova. E o femeie ca o femeie la tara, are grija de copil , umbla la luCru. Am vazut copii ingrijiti la scoala.”

Parintii baiatului le-ar fi spus politistilor ca nu inteleg ce l-a determinat acesta sa se sinucida, deoarece nu ar fi observat schimbari in comportament.

Simion CIOCHIRCA, PRIMAR: “Copii au avut de toate intr-o familie, buna educati. Am vorbit cu diriginta de clasa el era un copil ascultator. Parintii dau din umeri si nu stiu de la ce s-a intamplat.”

Potrivit psihologilor, copii, care recurg la suicid nu constientizeaza gestul, iar multi dintre cei, care au fost salvati spun ca regreta ce-au facut. Politia din Hancesti urmeaza sa stabileasca, toate circumstantele producerii incidentului.