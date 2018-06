Tragedie intr-o localitate din Donduseni. Un baietel de 2 ani, gasit fara suflare pe malul unui lac. Politia: s-a inecat

Totul s-a intamplat ieri in jurul orei 14:30 in localitatea Taul, din raionul Donduseni. Potrivit politiei, baietelul de doi ani era acasa cu bunelul sau de 65 de ani si se juca in ograda, iar intr-un moment dat copilul a disparut.

Speriat, barbatul de 65 de ani a anuntat autoritatile despre disparitia baietelului si mers la lacul din apropierea casei ca sa-l caute pe baietelul de doi ani.

Ajunsi la fata locului, oamenii legii au gasit baietelul de doi ani pe malul lacului, insa acesta deja era mort.

Toate circumstantele in care s-a produs tragedia urmeaza a fi stabilite de politie.