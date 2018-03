Tragedie intr-un liceu din capitala. Un elev de 13 ani s-a stins chiar inainte ca sa intre la ore: s-a prabusit brusc. Ce spun autoritatile - VIDEO

Baiatul in varsta de 13 ani a fost adus azi dimineata la scoala de catre mama sa, ca de obicei, in jurul orei opt. Profesorii ne-au povestit ca elevul a inceput sa se simta rau, imediat dupa ce a intrat in clasa, iar in scurt timp si-a pierdut cunostinta.

Lilia OLTEAN, DIRECTOR-ADJUNCT: “A facut trei pasi si a inceput sa cada. Colegii l-au vazut si au chemat profesoara de limba romana. A venit si sora mdicala.”

Mama sa a fost imediat sunata si pentru ca abia reusise sa ajunga la statie, aceasta a revenit si a fost cea care i-a acordat primul ajutor. In 15 minute a venit si ambulanta. Medicii de la salvare au solicitat la randul lor interventia serviciului de reanimare.

Lilia OLTEAN, DIRECTOR-ADJUNCT: “Au incercat sa-l resusciteze, dar fara rezultat. Au constatat decesul de stop cardiac."

Angajatii liceului ne-au povestit ca baiatul ar fi suportat anterior cateva operatii la inima si ca urma inca o interventie.

“A suportat mai multe operatii la inima. Era bolnav de mult timp. Copilul isi pierdea des cunostinta.”

Directorul-adjunct spune ca profesorii l-au scos din clasa pe colegii baiatului, pentru ca acestia sa nu asiste la un moment atat de traumatizant. Ulterior, administratia licelui a chemat un preot care a sfintit incaperea, iar dupa asta lectiile au fost reluate. Baiatul invata in clasa a 7-a si era singurul copil in familie.