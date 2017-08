Tragedie intr-un sat din raionul Cahul. Un copil de 3 ani a murit dupa ce a cazut in fantana din curtea casei

Totul s-a intamplat, ieri, in jurul 19:50 in localitatea Larga Noua, raionul Cahul. Potrivit DSE, micutul se juca in curtea casei, in preajma unei fantani descoperite, iar la un moment a cazut in ea.

Astfel, la un moment dat baietelul nu a mai fost observat prin curte, iar rudele au inceput sa-l caute, insa deja era prea tarziu, micutul a murit inecat dupa ce a cazut in fantana.

Corpul neinsufletit al copilului a fost scos din fantana de catre vecini, iar la fata locului a intervenit serviciul de urgenta pentru a constata decesul.

Circumstantele in care s-a produs tragedia urmeaza a fi investigate de catre organele de drept.