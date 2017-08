Tragedie la Briceni. Un tanar de 18 ani s-a stins pe loc dupa ce a derapat de pe sosea si a ajuns cu masina intr-un lac: automobilul s-a scufundat complet in apa - GALERIE FOTO

Tragedia a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 2:30, intr-o localitate din raionul Briceni. Potrivit politiei, soferul de 18 ani care se afla la volanul unui Audi A6 ar fi avut viteza excesiva, iar la un moment dat a derapat de pe sosea, a ajuns intr-un sant, iar de acolo masina a cazut intr-un lac. La scurt timp automobilul s-a scufundat complet in apa. Soferul de 18 ani s-a stins pe loc, iar un alt tanar de 19 ani, pasager in masina, a reusit sa iasa din masina si s-a ales cu rani usoare.

Pasagerul le-ar fi spus politistilor ca inainte ca sa urce in masina ar fi consumat alcool impreuna cu soferul.

Politistii urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul, dar si daca soferul de 18 ani a murit in urma traumelor pe care le-a primit sau daca a murit inecat.