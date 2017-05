Tragedie la Ialoveni. Un muncitor a murit dupa ce un mal de pamant s-a surpat peste el: colegii i-au sarit imediat in ajutor, insa nu l-au putut salva

Potrivit ofiterului de presa al IP Ialoveni, Silvia Vetcu, barbatul in varsta de 54 de ani, era muncitor la o companie care efectua lucrari in zona. Apelul la politie a fost facut de catre un coleg de-al sau.

Echipa de muncitori facea sapaturi, pentru o retea de canalizare, in satul Varatic, Ialoveni. Barbatul de 54 de ani a intrat intr-un sant adanc de aproape 2,5 metri, iar pamantul a luat-o brusc la vale. Colegii sai au sarit imediat sa il ajute.

Barbatul dupa ce a fixat o teava a incercat sa iasa, moment in care s-a prabusit peste el malul drept.



Medicii legisti spun ca muncitorul a decedat prin asfixiere mecanica.

Potrivit ofiterului de presa al DSE, Liliana Puscasu, salvatorii au fost alertati despre faptul ca un barbat a fost prins sub pamant in satul Varatic, Ialoveni, insa nu a fost nevoie de interventia salvatorilor, intrucat intre timp victima a fost scoasa de sub pamant de catre colegi.

Stirea se actualizeaza

*Poza simbol