Tragedie la Moscova. O moldoveanca si copilul ei s-au stins dupa ce au fost loviti de un tren

Presa rusa scrie ca totul s-a intamplat, in timp ce moldoveanca incerca sa treaca calea ferata intr-un loc interzis. Copilul, care se afla in carucior, a murit pe loc, iar mama lui a decedat in drum spre spital. Potrivit ministerului de Externe de la Chisinau, sotul femii este cetatean rus. Acesta, impreuna cu rudele moldovencei urmeaza sa decida daca vitimele vor fi inmormantate in Moldova sau in Rusia.