Tragedie pe lacul Ghidighici. Un barbat a murit inecat in timp ce pescuia la copca. Gheata subtire a cedat, iar barbatul s-a prabusit sub ea

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 9. Potrivit salvatorilor, victima in varsta de 60 de ani era impreuna cu un amic cand gheata s-a spart, asa ca ambii au cazut in apa. Celalat pescar a reusit sa iasa singur din apa.

Potrivit ministrului mediului, Valeriu Munteanu, in apropiere de locul unde s-a produs tragedia exista o statie de salvatori, care apartine autoritatilor publice locale. Totusi, salvatorii de acolo nu au mai putut face nimic. Ulterior, angajatii Serviciului Situatii Exceptionale au scos cadavrul din lac.

*Imagine simbol