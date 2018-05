Traiesc cu gandul ca locuinta le-ar putea sa se prabuseasca. Cateva familii din capitala se plang ca din cauza unor constructii li se surpa pamantul de sub case: "Pamantul se inmoaie si se prabuseste mai tare si mai tare" - VIDEO

Traiesc cu gandul ca intr-o buna zi ar putea sa ramana fara case. Este situatia in care s-au pomenit cateva familii din capitala dupa ce in preajma a inceput sa fie ridicat un complex locativ. Lucrarile s-au oprit din cauza ca firma de constructii a intrat in insolvabilitate, insa din cauza santierului, locuintele oamenilor risca sa se prabuseasca. Responsabilii de la primarie spun ca vor analiza situatia, desi acum 4 ani si-au dat acordul ca acolo sa fie construite doua blocuri.