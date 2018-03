Traiesc in capitala de parca ar fi la sat. Locuitorii unui cartier din Chisinau nu au retea de canalizare, iar aceasta este inlocuita de niste gropi - VIDEO

In acest sector de pe strada Miciurin sunt in jur de o suta de case. Cateva paraie se scurgeau si astazi printre locuinte. Cand ploua acestea sunt adevarate rauri. Apa vine de la blocul din apropiere, ridicat acum doi ani si care nu are un sistem de drenaj, spun oamenii. Din aceasta cauza, asfaltul este crapat.

“Noi punem care ce poate, care caramida, care piatra se face groapa aici.”

“Cine a semnat actele pentru darea in explotare a acestei case si nu a facut un sistem de drenaj.”

Casele au fost construite aici cu mai bine de 10 ani in urma, dar retea de canalizare nu este nici acum. Asa ca toate deseurile se scurg in gropile pe care oamenii si le-au sapat in curti. In fiecare saptamana vine o masina ca sa le evacueze. Locatarii spun ca pana luna trecuta au platit pentru serviciile de canalizare inexistente.

“Cum curge apa aici se umple tot,de patru ori pe luna vine masina de pompat, asta e 800 de lei, 200 de masina.”

“Tot o spus ca o sa ne faca si nu ne-a facut, avem gropile noastre.”

Cei care nu au haznale, lasa deseurile sa se scurga direct in rapa din apropiere.

“Se duce direct in vale si nimeni nu are nevoie pentru ca miroase urat si e strasnic.”

Tot acest ghem de probleme provoaca alunecari de teren si le crapa peretii, se plang locatarii. Ei au cerut informatii in acest sens de la Agentia pentru Geologie, iar specialistii ar fi confirmat asta.

“Noi am ridicat actele si am inteles ca nu aveau nici un drept sa permita aceste lucrari pentru ca e un sector de lucru, dar cu timpul s-a transformat in parte a orasului.”

Oamenii spun ca desi au cerut mai multor directii ale primariei capitalei sa ia atitudine, nimeni nu a intervenit. De fapt, nici statutul lor nu este foarte clar - o mare parte a locatarilor nu are viza de resedinta. Candva zona a fost parte a orasului Durlesti, iar ulterior urma sa intre in componenta Chisinaului.

“Aceia ducumentar ne-a transmis, acestea nu ne-au primit. Eu m-am adresat la sectia juridica si a zis sa hotaram , dar nimic, stam in aer.”

“Iata Silvica sa vina sa ne ajute.”





Am incercat sa obtinem o reactie de la Primaria Chisinaului. Purtatorul de cuvant ne-a amintit ca astazi functionarii au zi libera si ca vor veni ulterior cu precizari despre situatia acestor locuitori.