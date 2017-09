Traieste acasa si merge la o scoala obisnuita. Este povestea fericita a unui baietel cu deficiente de auz care a scapat de institutionalizare datorita un sistem FM. El si alti 13 copii au fost ajutati din banii colectati la Gala Generozitatii 2016 - VIDEO

Ar fi urmat sa-si petreaca anii copilariei izolat intr-o institutie pentru cei cu deficiente de auz. Dar e acasa alaturi de familia sa si merge la o scoala obisnuita, de rand cu ceilalti copii din sat. Este povestea emotinanta a unui baietel de opt ani din Pelinia, Drochia, care a fost ajutat de CCF Moldova sa se integreze in societate. La fel ca el 14 copii dintr-o gradinita spcializata din Balti au fost readusi acasa, iar institutia a fost inchisa. Banii au fost colectati la Gala Generozitatii de anul trecut. O noua editie a galei va avea loc in acest an in decembrie, fiind organizata de CCF si PRO TV.