„Trans-Oil” si milionarul Vaja Jhashi, sponsorii programelor pentru R. Moldova ale Consiliului Atlantic, organizatia „favorita” a PDM - Ziarul de Garda

Consiliul Atlantic, un forum academic de dezbatere (think tank) care a organizat in ultimul timp mai multe evenimente dedicate situatiei din R. Moldova, este sustinut financiar de compania „Trans-Oil”, condusa de Vaja Jhashi, un milionar despre care presa a scris in ultimii ani ca face parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), scrie ZdG.md.