Transgaz a scos la licitatie o alta conducta, care va conecta Moldova la reteaua de gaz a Romaniei - mold-street.com

Proiectul are denumirea "Executia conductei de transport gaze naturale Onesti-Gheraesti-Letcani (LOT 1 si LOT 2) la proiectul "Dezvoltari ale SNT in zona de Nord - Est a Romaniei in scopul imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asiguratii capacitatilor de transport spre Republica Moldova".

Interconexiunea gaziera va fi gata abia in 2020

Lucrarea este impartita in doua loturi, primul lor, de la Onesti (Bacau) la Gheraesti (Neamt), 104 kilometri, a fost estimat la 183 de milioane de lei, iar al doilea, Gheraesti-Letcani, 61 de kilometri, la 133 de milioane.

Diferenta pana la totalul de 411 milioane reprezinta sumele previzionate/rezervele de implementare, in cuantum de 30 la suta din valoarea contractului. Oferta financiara are 90% din punctaj, iar cea tehnica 10%.

