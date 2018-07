Transportatorii cer majorarea tarifului pentru o calatorie interurbana din cauza scumpirii carburantilor. Solicitarea a fost inaintat astazi Ministrului Economiei Chiril Gaburici - VIDEO

Transportatorii care opereaza rute in tara si in suburbii fac referire la o decizie a Curtii Supreme de Justitie, de acum 5 ani, care spunea ca tariful pentru un kilometru de drum per pasager sa fie de 58 de banuti. Pentru ca s-a ajuns la un compromis, initial majorarea a fost de 14 banuti, urmand ca in 2015 pretul sa mai creasca cu inca 10 banuti per kilometru la fiecare pasager. Acest lucru insa nu s-a mai intamplat.

Vladimir FLOREA, PRESEDINTE AL UNIUNII TRANSPORTATORILOR DIN RM: “Noi, reiesind din situatia care s-a creat, reiesind ca majoritatea intreprindelor suntem in datorii fata de companiile care aprovizioneaza cu combustibil, intelegand ca autobuze noi si asta e legat de securitatea pasagerilor, nu au mai fost procurate, ne-am adresat la guvern.”

Transportatorii spun ca abia se mai tin pe linia de plutire si din cauza tarifelor mici nici nu le pot asigura conditii dintre cele mai bune calatorilor.

“Iata asa cu stergarele ne racorim usor si mergem inainte.”

“La marimea si la greutatea mea ma simt cam aiurea si de asta nici nu merg cu ele.”

“Aparatul de aer conditionat numai iarna lucreaza.”

Proprietarii firmelor de transport sustin ca majorarea cu 10 banuti per kilometru e infima in conditiile actuale, dar macar nu vor lucra in pierdere.

“Trebuie sa dea motorina in jos, dar sa nu ridice biletele, ca afecteaza pasagerii.”

”Stiu sa mareasca, dar nu stiu ce primim noi.”

Transportatorii care activeaza legal au cerut autoritatilor sa-i traga si la raspundere pe soferii care evita sa achite taxele si le fura din pasageri.

Vladimir FLOREA, PRESEDINTE AL UNIUNII TRANSPORTATORILOR DIN RM: “Transportul tenebru a ajuns la 60 de procente, mai mult de 40 de milioane nu ajunge la bugetul de stat. Astia care lucreaza deschis, incarca o treime din calatori, acelalalt incarca in drum si pune totul la buzunar. Cine e vinovat in chestia asta? Lipsa de actiuni din partea guvernului.”

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Noi cunoastem problema, o sa avem discutii si negocieri cu ei ca sa ajungem la niste tarife mai reale si o sa facem ca pasagerii sa nu aiba de suferit.”

Presedintele Uniunii Transportatorilor spune ca guvernul fie trebuie sa le accepte solicitarea, fie sa liberalizeze acest domeniu pentru ca fiecare intreprinzator sa puna propriile preturi.

Vladimir FLOREA, PRESEDINTE AL UNIUNII TRANSPORTATORILOR DIN RM: “Pentru transportator nu tariful mare este important, da el macar sa isi acopere cheltuielile.”

Solicitarea a fost inaintata la sedinta de astazi a Comisiei Nationale pentru Consultari si negocieri colective, care a avut loc la guvern si care a fost prezidata de ministrul Economiei.