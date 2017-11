Tranzactii cu persoanele afiliate la cele mai mari banci din Moldova - Mold-street.com

In acelasi timp in iunie 2017, BNM a initiat identificarea de catre o societate straina de audit a tranzactiilor incheiate cu persoanele afiliate la cele trei banci aflate sub supraveghere sau in regim de interventie timpurie: Moldova-Agroindbank (MAIB), Victoriabank (VICB) si Moldinconbank (MICB).





