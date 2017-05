Tras la indigo. Inca un accident, cu implicarea unui microbuz de linie, exact in acelasi loc unde a avut loc accidentul de ieri in urma caruia 9 pasageri au ajuns la spital - GALERIE FOTO/VIDEO

UPDATE 11:30 Potrivit primelor informatii, automobilul nu i-ar fi cedat trecerea microbuzului si l-a lovit in plin. In urma impactului doi pasageri din masina au fost transportati la Spitatul de Urgenta.



Stirea se actualizeaza.

Ieri, un microbuz cu pasageri a ajuns intr-un pilon dupa ce s-a izbit intr-o Mazda, care s-a rotit si a tamponat un Nissan. 9 pasageri si soferul microbuzului au ajuns la spital cu diverse traumatisme.

Microbuzul cu 14 pasageri la bord s-a pornit din Chisinau si urma sa ajunga in localitatea Cruglic din Criuleni. Drumul insa a fost prea scurt. Microbuzul care se deplasa pe Vasile Alecsandri, a fost lovit din plin de un automobil de model Mazda. In urma impactului microbuzul a fost proiectat intr-un pilon, iar Mazda s-a inversat si s-a izbit intr-un Nissan.

9 pasageri, dar si soferul microbuzului au avut nevoie de ingrijiri medicale. La fata locului au venit 6 ambulante si mai multe echipaje de politie.

Ulterior ranitii au fost transportati la Spitalul de Urgenta. 2 persoane s-au ales cu comotie cerebrala, iar 7 au suferit diverse traumatisme.

Soferul Mazdei nu a vrut sa vorbeasca in fata camerei. Oamenii care locuiesc in preajma spun in aceasta intersectie au loc destul de multe accidente si ar fi binevenit un semafor. Politia urmeaza sa stabileasca circumstantele producerii aciidentului si cine se face vinovat.