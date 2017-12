Trebuia sa impresioneze capitala, insa a reusit sa dezamageasca o tara intreaga. Pomul adus din Muntii Carpati a ajuns in PMAN, insa nu a stat prea mult acolo. Silvia Radu a cumparat un alt pom. Povestea celor doi brazi - VIDEO

Bradul care trebuia sa impresioneze capitala a reusit sa dezamageasca o tara intreaga. Pomul mult asteptat din Ucraina a ajuns in aceasta dimineata in centrul capitalei, insa nu a stat prea mult in fata Guvernului. Era inalt asa cum a promis Silvia Radu, insa mai jerpelit, decat si-ar fi dorit si cei mai inversunati adversari ai primaritei. A castigat concursul de frumusete in fata celui din Carpati, un brad din curtea unei foste gradinite din Chisinau. Primul ochit de autoritati.