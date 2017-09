Patru angajati ai IGP si 5 de la penitenciare au fost suspendati dupa moartea tanarului de 31 de ani. Procuratura a deschis dosar penal pentru vatamare intentionata

Imaginile publicate de site-ul deschide.md si filmate ,cel mai probabil de oamenii legii, vin tocmai sa confirme afirmatiile politiei precum ca in momentul retinerii barbatul era destul de agresiv. Se vede ca in penitenciar barbatul s-ar fi luat la bataie cu politistii.

Avocatul care s-a oferit sa ajute familia tanarului sustine ca imaginile au fost facute de politie pentru ca oamenii legii sa aoba o explicatie pentru moartea barbatului. Insa video-ul ar demonstra inca o data ca tanarul avea nevoie de ajutorul medicilor.

Vadim VIERU, AVOCAT: "Ei nu au stiut cum sa se comporte cu un astfel de om..."

Vadim Vieru spune ca politistii nu ar fi trebuit sa-l retina in niciun caz. El era bolnav de schizofrenie si pentru ca in tot acest timp cat a stat in izolator nu a luat pastile, el ar fi devenit agresiv de la o zi la alta, ceea ce se vede si in video.

IGP si ministerul Justitiei au anuntat astazi ca suspenda din functie 9 angajati care ar fi fost implicati in cazul tanarului care a murit in inchisoare. Este vorba despre doi inspectori, ofiterul principal, loctiitorul comandantului Batalionului de Escorta a Directiei de Politie. Seful de la IGP insa nu spune clar care au fost motivele.

Alexandru PÂNZARI, ŞEF IGP: ”Toate persoanele vizate au avut careva activitati par a fi deviat de la disciplina de serviciu de asta i-am hotarat sa-i suspendam din functiile pe care le detin, iar materialele vor fi expediate la procuratura ulterior procuratura sa le dea calificatve actiunilor sau inactiunilor.”

Alexandru Panzari este sigur ca politistii nu l-au batut pe tanar, asa cum ii acuza rudele. Suspendati au fost si seful penitenciarului Pruncu, psihiatrul de acolo, dar si adjunctul Serviciului Medical si doi ofiteri de serviciu de la Penitenciarul 13.

Vladimir CEBOTARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: ”SA nu influienteze ancheta, e prea matura sa ne expunem ce s-a intamplat acolo...”

In acelasi timp, astazi au fost publicate fotografii dintr-un raport de evidenta a politiei pentru acordarea primului ajutor medical. Din acte reiese ca inainte cu doua zile de deces, barbatul a fost consultat de un medic, care ar fi cerut ca acesta sa fie transportat la spital de psihiatrie, insa seful de escorta ar fi refuzat pentru ca nu ar fi avut colaboratori care sa-l insoteasca. Seful de la IGP insa are o alta versiune.

Alexandru PÂNZARI, ŞEF IGP: ”Trebuie sa existe o decizie a instantei de judecata...”

Astazi Procuratura Generala a deschis un dosar penal pentru vatamare intentioanata. Procurorii urmeaza sa stabileasca daca barbatul a murit din cauza pneumoniei sau a loviturilor. Potrivit medicilor, Andrei Braguta s-a stins in izolator pe 25 august. Rudele tanarului acuza angajatii penitenciarului ca s-ar face vinovati de moartea acestuia.