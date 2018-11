Cei trei angajati de la birourile de inmatriculare a transportului din Stauceni si Ceadar-Lunga vor sta in arest la domiciliu

Ei sunt suspectati ca ar fi falsificat acte si ca si-ar fi pus in buzunar banii pentru taxa drumurilor care trebuiau sa ajunga in bugetul de stat. Ei au fost retinuti acum trei zile cand procurorii au descins in total in 20 de birouri de felul acesta din tara. Functionarii vizati risca pana la 6 ani de inchisoare.