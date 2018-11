Trei batrani din satul Chetrosu, raionul Drochia au ramas fara acoperisul casei in prag de iarna, dupa ce acesta a ars in urma unui incendiu - VIDEO

Incendiul a izbucnit ieri, dupa amiaza. Prima care a observat flacarile a fost fiica proprietarei.

Veronica CHILARI, FIICA : “Din camera am vazut fum si am sunat la 112, ce am putut scoate din casa, am scos.“

In casa se adapostesc si doi frati ai proprietarei. Se intretin doar din pensiile lor si din banii primiti de peste hotare de la sora lor mai mica. Acum, ca le-a ars acoperisul, femeia este disperata.

Zina DOSCHINESCU, PROPRIETARA: “Cand eu am iesit afara, para deja era in sus, eu am strigat ajutor imi arde casa noi nu avem unde trai, suntem bolnavi.”

La scurt timp, la fata locului au ajuns pompierii, care au stins incendiul si au constatat ca focul a izbucnit din cauza hornului care era vechi. Femeia spune ca se va adresa la primarie pentru a primi ajutor financiar ca sa-si repare acoperisul.