Trei bucatari din Franta au invatat cum sa gateasca placinte moldovenesti. Lectiile s-au dat la Manasitrea Frumoasa din Calarasi. Cu ce secrete s-au impartit maicutele de la manastire - VIDEO

Placintele au fost de post, asa ca s-au pregatit pe baza de faina, sare, zahar, ulei si drojdie. Reteta este una cu traditie, iar o parte din secretul acesteia a fost dezvaluita de maica Andreea si Lidia.

Lidia, MAICA: “Framantam, capatam un aluat moale, apoi il facem bile. Coapte, nu prajite.”

Master-classul dat de maicutele manastirii i-a impresionat pe bucatarii veniti tocmai din sudul Frantei. Asa ca si ei si-au suflecat manecile si au inceput a framanta.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Dupa ce au fost impletite si umplute cu bostan sau visina, placintele au fost date in rola. S-au rumenit deja un pic, dar pentru a se coace mai au nevoie cam de 20 de minute.”

Franck AUDU, BUCATAR SEF: “A fost o experienta unica. Am invatat retete noi si toate astea intr-un loc magnific.”

Master sefii spun ca bucataria nationala poate atrage turistii in Moldova, iar in schimbul lectiei primite astazi, vor oferi si ei cateva secrete.

Jean Pierre XIRADAKIS, BUCATAR SEF: “Trebuie ca si in continuare moldovenii sa gateasca din inima retetele care le plac, respectand produsele si ocupatia.”

Experienta a fost unica si pentru maicutele manastirii.

Nu doar placintele i-au impresionat pe oaspeti, dar si pivnita manastirii plina cu de toate.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “In beciul Manastirii de la Frumoasa se afla o adevarata comoara. Aici avem legume crescute chiar in gradina manastirii. De cealalta parte conserve din rosii, castraveti sau piersici.”

Julien CRUEGE, BUCATAR SEF: “M-a impresionat cum totul este aranjat, organizat. Fiecare anotimp isi gaseste locul pe aceste rafturi, in functie de culoare si de productie.”

S-a gustat si din vinul stors din bobitele coapte pe dealurile din preajma manastirii. Rosu, rose sau alb - licoarea lui Bahus si placintele fierbinti au spus celor trei oaspeti: welcome to Moldova. Bucatarii au ajuns in Moldova in cadrul unui proiect, finantat de guvernul Suediei.