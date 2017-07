Trei candidati inscrisi in concursul pentru functia de procuror-sef al municipiului Chisinau. Doi dintre ei sunt milionari - Anticoruptie.md

Concursul pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Capitalei a fost anuntat pe 29 iunie 2017 , iar termenul de depunere a cererilor a expirat miercuri, 5 iulie. Potrivit regulamentului, in cursa s-au putut inscrie doar procurorii trecuti in Registrul candidatilor pentru suplinirea functiilor vacante, acolo unde trebuie sa fie inscrisi potentialii candidati la functiile anuntate la concurs. Cei trei urmeaza a fi evaluati de Colegiul pentru selectia si cariera procurorilor. „Vom avea o sedinta pe data de 10 iulie in cadrul careia vom transmite materialele Colegiului. Dupa ce se expune, la urmatoarea sedinta, Consiliul desemneaza invingator al concursului persoana cu cel mai mare punctaj”, a declarat Mircea Rosioru pentru Anticoruptie.md, precizând ca nu este prevazuta proba interviului sau alte probe potrivit legii.

Vitalie Sibov, care a asigurat interimatul functiei in ultimele luni, a fost numit, in 2010, sef-adjunct al Sectiei conducere a urmaririi penale al MAI si Serviciul Vamal a Procuraturii Generale, structura condusa pe atunci de actualul sef al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Potrivit declaratiei de avere pentru anul 2015, Sibov detine proprietati de peste zece milioane de lei. Este vorba despre case de locuit si spatii comerciale. in 2016, procurorul care declara venituri de doar 120 de mii de lei a obtinut, prin donatie, un teren de 4 ari, in valoare de 445 de mii de lei, si o casa de locuit de 197 m.p., evaluata la pretul de 2,2 milioane de lei. De asemenea, numele lui Sibov a aparut in presa in contextul mai multor dosare controversate, inclusiv in dosarul fostului deputat Alexandr Petkov.

