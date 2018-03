Iata cum arata tichetele de masa si in ce localuri vor fi valabile. Trei companii de la noi deja sunt gata sa livreze tichete pentru angajatii lor - GALERIE FOTO

Fiecare dintre firme semnate parteneriate cu localuri si magazine unde acestia sa poata lua masa in baza tichetelor. Totusi, desi legea a intrat in vigoare, aceasta nu poate fi aplicata pana nu va exista un regulament care sa explice cum functioneaza mecanismul.

Oferta este valabila doar pentru mediul privat, intrucat statul nu isi poate asuma deocamdata asemenea cheltuieli pentru bugetari. Pe piata si-au anuntat deja disponibilitatea de a oferi tichete de masa trei operatori: UP, Edenred si MAIB. Edenred sustine ca deja are semnate contracte cu firme pentru livrarea tichetelor de masa. UP si MAIB nu au oferit deocamdata asemenea informatii.

Legea tichetelor de masa a fost inaintata de democrati si a intrat in vigoare la inceputul acestui an. Cei de la PD spun ca astfel va disparea economia tenebra si vor creste veniturile la bugetul de stat. Legea va deveni functionala abia dupa ce va fi aprobat si un regulament ce tine de modul de operare cu tichetele de masa, pentru ca ulterior sa si autorizeze aceste companii sa le livreze. Intre timp, se semneaza doar contracte de intentie. In baza tichetelor, salariatii vor putea si sa procure produse alimentare, nu si bauturi alcoolice sau tigari.