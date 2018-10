Trei dintre cele cinci judecatoare, retinute pentru coruptie vor ramane in izolator, altele doua vor sta in arest la domiciliu: "Vom contesta decizia la Curtea de Apel" - VIDEO

Judecatoarea de la Curtea de Apel, Liubovi Branza, sotia decanului facultatii de Drept de la Universitatea de Stat, care a fost retinut acum doua saptamani, tot pentru coruptie, isi va petrece urmatoatele 30 de zile in izolatorul CNA. Decizia a fost luata in lipsa acesteia, iar avocatul sau sustine ca ea este nevinovata.

Si Svetlana Tizu, judecatoare la Judecatoria sectorului Centru va sta in izolatorul CNA. Judecatorul a admis partial demersul procurorilor si a emis un mandat de 20 de zile de arest preventiv pe numele acesteia. Avocatul judecatoarei sustine ca masura preventiva este neintemeiata.

„Voi discuta cu clienta si vom contesta decizia la Curtea de Apel”.

Si acest demers a fost examinat in lipsa magistratei.

ROMAN STATNII, PROCUROR: “Este suspectata de corupere pasiva.”

Si judecatoarea Victoria Hadarca s-a ales cu un mandat de arest in izolator pentru 20 de zile. O masura de reprimare mai blanda, de 30 de zile de arest la domiciliu, a primit judecatoarea de la Curtea de Apel, Galina Moscaliuc, care in trecut a examinat mai multe dosare de rezonanta. Ea i-a mentinut pedepsa cu inchisoare fostului premier, Vlad Filat si l-a achitat pe politistul Ion Perju, acuzat ca i-ar fi aplicat lovitura fatala lui Valeriu Boboc, decedat in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009.

Judecatoarea de la Curtea de Apel, Ludmila Ous, la fel a plecat acasa, unde va sta in arest la domiciliu timp de 30 de zile.

Maine, urmeaza sa fie examinate demersurile procurorilor privind arestarea preventiva in privinta celorlate persoane retinute ieri in urma perchezitiilor de la Curtea de Apel, dar si la Judecatoria Chisinau cu sediul in Centru. In total zece persoane au fost retinute, printre ele fiind si un procuror, dar si si un medic.