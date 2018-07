Trei familii, dintruse in urma accidentului de la Leuseni. Patru persoane, printre care o femeie insarcinata si fiica ei minora, s-au stins pe loc. Sotul acesteia vine din Germania pentru a-si inmormanta familia

Era ora 22 si 30 de minute cand pe soseaua Chisinau-Leuseni s-a produs impactul dezastruos.

Iulia SARIVAN: “Caruta traversa intersectia, un autobuz s-a oprit, iar masina a iesit in depasire si a lovit caruta...”

Autoturismul a spulberat caruta in care se aflau noua oameni. Patru dintre ei au murit, iar in felul acesta trei familii au fost distruse.

Liuba Gaina, o tanara de 25 de ani care ar fi fost insarcinata, spun cei care o cunosc, a murit. S-a stins si fiica sa de patru ani. Rudele sustin ca sotul femeii vine acum din Germania ca sa-si inmormanteze familia.

Fratele femeii, in varsta de 20 de ani este in coma, iar astazi a fost transferat la un spital din Chisinau. Cu el era o tanara cu care acesta urma sa se casatoreasca si care a scapat doar cu rani usoare.

O alta familie distrusa este familia Mardari. Sotul, sotia si cei doi copii ai lor se aflau in caruta. Fiica lor, Gabriela de sase ani a murit, iar Alexandru, baietelul de trei ani este in stare grava, in reanimare, la un spital din Chisinau. Ambii soti sunt si ei raniti si internati.

S-a stins si carutasul, un baiat de 16 ani care nu era ruda cu ceilalti. Parintii acestuia sunt distrusi de durere.



Potrivit politiei, soferul care a dat peste caruta, in varsta de 34 de ani a scapat fara sa aiba de suferit. El a fost retinut si urmeaza sa fie cercetat penal.