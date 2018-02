Trei familii distruse la Cosnita. Un politist de 28 de ani s-a stins dupa ce a fost lovit mortal de o masina. Soferul, de 21 de ani, a fost retinut, iar seara iubita acestuia si-a pus capat zilelor. Ce spun vecinii - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Tragicul accident s-a produs aici pe soseaua Chisinau -Dubasari in apropiere de Cosnita. Politistul statea pe marginea drumului incercand sa prinda o masina de ocazie pentru a ajunge in capitala cand a fost lovit de BMW-ul la volanul caruia se afla tanarul de 21 de ani. In urma impactului, politistul murit pe loc.”

Accidentul s-a produs dimineata, in jurul orei 11. Potrivit oamenilor legii, masina l-a lovit in plin pe politistul de 28 de ani, care era angajat al serviciului patrulare al Sectiei Securitate Inspectoratului de Politie din Dubasari. Tanarul de la volan era in stare de ebrietate spune cei de la Inspectoratul General.

Valeriu LISMAN, COLABORATOR DE POLITIE, DUBASARI: “El se afla in afara orelor de serviciu. Era un baiat tare de treaba.”

Vecinii politistului spun ca acesta era casatorit, iar vestea i-a ingrozit.

“Ieri a trecut si a trecut pe drum si mi-a urat “Doamne ajuta”. Peste jumatate de ora aud ca l-au lovit cu masina. Zic cum daca nu demult a trecut pe drum.“

Spre seara o alta o alta tragedie a zguiduit satul Cosnita. Iubita tanarului care a lovit mortal politistul si-a pus capat zilelor.

Tanara de 18 ani a fost gasita, de catre verisoara sa, strangulata in podul casei.

“Era prietena cu baiatul care a facut accidentul. Am inteles ca a venit acasa si verisoara a gasit-o.”

Vecinii spun ca tanara era studenta in capitala si a fost crescuta mai mult de bunici, parintii fiind plecati de mai mult timp la munca in strainatate. Tot peste hotare este si fratele fetei. Acesta a plecat acum cateva zile.

“Parintii mai des peste hotare. Nu ne-am gandit ca o sa faca asa ceva.“

Ieri, a fost o zi neagra, spun satenii din Cosnita. Trei familii, fiind distruse.

“Mare jale. Sunt tare tineri si se duc la putrezire, la imormantare.”

Soferul BMW-ului a fost retinut pentru 72 de ore si risca ani grei de puscarie.