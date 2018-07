Trei indivizi au luat de la un fost coleg de celula 7 mii de euro prin santaj si amenintari si au ajuns dupa gratii, langa seful lor. Momentul in care unul dintre ei primeste banii, iar dupa asta este pus la pamant de mascati - VIDEO

Au estorcat de la un fost coleg de celula aproape 7 mii de euro prin santaj si amenintari si au ajuns dupa gratii. Trei barbati, care ar face parte dintr-o organizatie criminala au fost retinuti in flagrant in timp ce primeau o parte din bani. Suma a fost transmisa sub supravegherea procurorilor, care au filmat si momentul retinerii.