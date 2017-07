Trei indivizi din capitala, cercetati penal pentru comercializarea bauturilor alcoolice. Ce au gasit oamenii legii in cele doua garajuri - VIDEO

Potrivit politiei, acestia pastrau alcoolul in doua garajuri din sectorul Buiucani al capitalei si il transportau in mai multe raioane ale tarii.

In urma perchezitiilor efectuate in cele doua incaperi au fost depistate 52 de butelii din plastic, 7 vase pline cu alcool, inscrisuri de ciorna, in jur de 26.000 de lei si 300 de euro.

Incaperile au fost sigilate pana la decizia instantei de judecata, iar barbatii sunt cercetati penal si risca amenzi de pana la 67.000 de lei.