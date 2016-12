Trei indivizi au fost retinuti la Telenesti dupa ce au dat mai multe spargeri in localitate. Au furat bunuri in valoare de 250 de mii de lei - VIDEO

Un sfert de milion de lei paguba au lasat in urma lor trei indivizi din Telenesti. Acestia au spart circa 20 de locuinte in ultimele doua luni. Hotii luau la ochi casele lasate fara de supraveghere, intrau noaptea in ele si ieseau cu tot ce mai apoi puteau vinde - de la bijuterii pana la frigidere si chiar fierestraie electrice.