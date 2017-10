Trei politisti si patru detinuti, colegi de celula cu Andrei Braguta, vor comparea pe banca acuzatilor

Potrivit procurorilor, politistii sunt acuzati ca nu ar fi intervenit atunci cand alti detinuti il bateau pe Andrei Braguta.

In prezent, cei patru detinuti sunt in arest preventiv, iar politistii – in arest la domiciliu. Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca de la 8 pana la 15 ani de inchisoare.

Totodata, oamenii legii afirma ca in privinta altor 10 politisti continua urmarirea penala.

De asemenea, procurorii investigheaza cat de corecte au fost actiunile institutiilor statului, unde s-a aflat victima, fiind initiate doua cauze penale pentru exces de putere si incalcarea din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale.

Andrei Braguta a fost retinut acum doua luni pentru ca s-a luat la harta cu politistii, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. La 10 zile de la arest, Braguta s-a stins in conditii suspecte, iar parintii afirma ca fiul lor a murit din cauza loviturilor, in timp ce autoritatile sustin ca a decedat de pneumonie.